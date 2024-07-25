أداة جديدة لإنشاء قوائم الموسيقى بـ “آيفون”

طرحت شركة “أبل” الأمريكية، أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 18، إنشاء قوائم الموسيقى الخاصة بهم عبر خدمة “Apple Music”.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “9to5Mac” التقني المتخصص، أن الأداة تظهر عند إنشاء أو تحرير قائمة التشغيل، وتكون على شكل زر جديد يحمل اسم “Create Image” والذي يمكّن خوارزميات الذكاء الاصطناعي من المساعدة في عمليتي الإنشاء والتحرير.
وأفاد الموقع التقني بأن الميزة الجديدة غير قابلة للاستخدام فعليًا في الإصدار التجريبي من iOS 18، إلا أنه تم رصدها في التعليمات البرمجية التي يتتبعها المطورون وخبراء التقنية، في حين أن الشركة قد تؤجل إطلاق العديد من المزايا حتى العام المقبل. وفق “أخبار 24”.
وكانت “أبل” أعلنت يونيو الماضي، عن مزايا نظام iOS 18 المرتقبة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين “WWDC” الذي انعقد في كاليفورنيا.