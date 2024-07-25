الإيطالي بونافينتورا يقترب من دوري روشن

كشفت تقارير صحفية عن دخول لاعب فيورنتينا السابق، النجم الإيطالي جياكومو بونافينتورا، ضمن دائرة اهتمام أحد أندية دوري روشن، للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت شبكة “فوتبول إيطاليا”، أن جياكومو بونافينتورا أصبح على وشك الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن هذا الصيف.
وأوضحت، أن جياكومو بونافينتورا سيحضر إلى مدينة الرياض، خلال الساعات القليلة القادمة؛ من أجل إنهاء أمور انتقاله إلى ناديه الجديد. وفق “سبورت 24”.
وكان جياكومو بونافينتورا لاعباً ضمن صفوف فيورنتينا، قبل أن ينتهى تعاقده مع النادي في يونيو الماضي؛ ليصبح بعدها لاعباً حراً.
يذكر أن جياكومو بونافينتورا نجح في تسجيل 20 هدفاً بقميص فيورنتينا خلال 126 مباراة.