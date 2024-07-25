الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة صن داونز وديًا

اختتم فريق الهلال، مساء الخميس، تدريباته في معسكره بالنمسا، استعداد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي وديًا.
ويواجه الهلال نظيره ماميلودي صن داونز، الجمعة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، في ثالث التجارب الودية للفريق في معسكره بالنمسا.
وقاد المدرب جورجي جيسوس مران فريقه الهلال، والذي تضمن تدريبات لياقية وجملا تكتيكية ومناورة.
وقبل أيام، فاز فريق الكرة الأول بنادي الهلال بثنائية في مباراته الودية التي يخوضها بمعسكره الخارجي في النمسا، وذلك على حساب العربي القطري بهدفين دون رد. وفق “سبورت 24”.
وكان الهلال قد استهل مبارياته الودية في معسكر النمسا بالفوز على نويشات بسداسية نظيفة مساء السبت الماضي.