تزكية عمير العمير رئيسًا للطائي

أعلن نادي الطائي رسمياً، اليوم الخميس، تزكية عمير بن عبد الرحمن العمير برئاسة وعضوية مجلس إدارة النادى لفترة 4 سنوات مقبلة.
وجاء لعمير، خلفاً لمجلس الإدارة السابق برئاسة تركي الضبعان الذي أكمل دورته النظامية خلال أربع سنوات ماضية.
وقال النادي، في بيان له، إنه انتهت قبل قليل الجمعية العمومية للطائي، والتي جرت فعالياتها في مقر النادي بمشار، وعن طريق منصة الجمعيات العمومية والانتخابية للأندية.
وأوضح النادي أن برنامج الجمعية بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للرئيس التنفيذي للنادي بدر السويدي، شكر فيها جهود الزملاء في انتخابات الأندية خلال الفترة الماضية، ومثمناً للجهود التي بذلها مجلس إدارة النادي السابق. وفق “سبورت 24”.
وأكد على المكتسبات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية، كما رحب خلال كلمته بالقائمة المرشحة لمجلس الإدارة الجديد في نادي الطائي، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.
وكشف النادي خلال الجمعية، تزكية قائمة عمير بن عبد الرحمن العمير برئاسة وعضوية مجلس إدارة النادى لفترة 4 سنوات مقبلة، وبذلك أعلن منسق لجنة انتخابات الأندية نهاية برنامج الجمعية العمومية.