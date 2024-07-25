آل الشيخ: إذا فاز ألميريا على النصر ستكون سعادتي مضاعفة

أعرب رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك ألميريا المستشار تركي آل الشيخ، عن أمنيته في تحقيق فريق ألميريا الإسباني الفوز على نظيره النصر في المباراة الودية التي ستجمعهما بعد أيام.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على منصة “إكس”: “بتكون سعادتي مضاعفة إذا فاز ألميريا”.
وكان النصر قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه سيواجه أيضًا فريق ألميريا الإسباني يوم 8 أغسطس المقبل.
وستكون مواجهة ألميريا هي آخر مباراة تجريبية للنصر، الذي يُعسكِر حاليًّا في البرتغال، قبل مواجهة التعاون، في 14 أغسطس، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي. وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر أن يخوض النصر أهم ودياته في معسكره الحالي بمواجهة بورتو في ودية مرتقبة الأسبوع المقبل.