“ويندوز 11” يدمج هواتف أندرويد بملفاته

تختبر شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، ميزة جديدة للوصول إلى هواتف أندرويد من داخل مستكشف الملفات في نظام تشغيل “ويندوز 11” مباشرة؛ ما يتيح تصفح المجلدات والملفات على الهاتف لاسلكيًا.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “The Verge” التقني، أن الميزة الجديدة تتيح نسخ أو نقل الملفات بين الكمبيوتر الشخصي والهاتف، إلى جانب إعادة تسميتها، أو حذفها دون الحاجة لتوصيلهما بجهاز “USB” أو أي تطبيقات خارجية مثل “Phone Link” أو “Dr.Fone”.
ولفتت إلى أنه يُشترط لتفعيل هذه الميزة، وجود هاتف يعمل بنظام أندرويد 11 أو أعلى، مع ضرورة الاشتراك بإحدى قنوات خدمة “ويندوز إنسايدر” الأربع، وتحميل الإصدار التجريبي المجاني من تطبيق “Link to Windows” بمتجر “غوغل بلاي”.وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص جهاز الكمبيوتر، يجب تمكين ميزة مستكشف الملفات بالانتقال إلى الإعدادات، ثم البلوتوث والأجهزة، واختيار الأجهزة المحمولة، وتحديد قسم إدارة الأجهزة للسماح للجهاز بالاتصال بالهاتف.