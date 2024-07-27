الاتحاد يخسر من إشبيلية بمعسكر إسبانيا

خسر فريق الاتحاد، مساء الجمعة، أمام نظيره إشبيلية الإسباني، بهدف دون رد، في إطار معسكر الفريق في إسبانيا، استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.
وسجل اللاعب لوكاس أوكامبوس هدف فوز فريق إشبيلية من ركلة جزاء في الدقيقة 42.
وأهدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء كانت قد احتسبت لفريق الاتحاد في الدقيقة 17.
وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الاتحاد لوران بلان عدة تغييرات، وشارك لأول مرة كل من حسام عوار وموسى ديابي وصالح الشهري ومعاذ فقيهي.
ولم تفلح المحاولات الاتحادية في إدراك التعادل لينتهي اللقاء بفوز إشبيليه بهدف دون مقابل.
وفي وقت سابق، كان الاتحاد قد خسر أمام فريق إلتشي وديا بنتيجة هدفين دون رد.
وفق “سبورت 24”.