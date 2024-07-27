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رياضة > الاتحاد يخسر من إشبيلية بمعسكر إسبانيا
27/07/2024   10:47 ص

الاتحاد يخسر من إشبيلية بمعسكر إسبانيا

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خسر فريق الاتحاد، مساء الجمعة، أمام نظيره إشبيلية الإسباني، بهدف دون رد، في إطار معسكر الفريق في إسبانيا، استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

وسجل اللاعب لوكاس أوكامبوس هدف فوز فريق إشبيلية من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وأهدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء كانت قد احتسبت لفريق الاتحاد في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الاتحاد لوران بلان عدة تغييرات، وشارك لأول مرة كل من حسام عوار وموسى ديابي وصالح الشهري ومعاذ فقيهي.

ولم تفلح المحاولات الاتحادية في إدراك التعادل لينتهي اللقاء بفوز إشبيليه بهدف دون مقابل.

وفي وقت سابق، كان الاتحاد قد خسر أمام فريق إلتشي وديا بنتيجة هدفين دون رد.

مباراة الاتحاد وإشبيلية الودية في إسبانيا

مباراة الاتحاد وإشبيلية الودية في إسبانيا

وفق “سبورت 24”.

الاتحاد يخسر من إشبيلية بمعسكر إسبانيا

رياضة
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