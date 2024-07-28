إيدرسون يعلق على مفاوضات الاتحاد

رد البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على إمكانية انتقاله لدوري روشن السعودي عبر بوابة الاتحاد.
وكان إيدرسون قد شارك صباح اليوم الأحد في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد ميلان، والتي حسمها الفريق الإيطالي بنتيجة 3-2 وديًا.
وقال إيدرسون في تصريحات عبر “ذا أثلتيك” البريطانية، إنه سعد بالتواجد ضمن صفوف سيتي، وتصريحات جوارديولا بخصوص رفض رحيله عن الفريق كانت مرضية للغاية بالنسبة له.
وأشار الحارس البرازيلي إلى أنه يمضي موسمه الثامن مع سيتي ولم يُتحذ أي قرار بخصوص بقائه أو رحيله عن الفريق، مشددًا على أنه يمتلك ذكريات رائعة مع الفريق رفقة زملائه.
وأتم إيدرسون حارس مانشستر سيتي تصريحاته: “أستمتع بتدريباتي واستعادة لياقتي البدنية، لذلك أنا هادئ تمامًا، وأيًا كان ما سيحدث فهو بيد الله”. وفق “سبورت 24”.
ويرغب الاتحاد في تعويض رحيل حارسه مارسيلو غروهي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.