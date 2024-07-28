رافينيا يشعل صراعا بين الهلال والنصر

على ما يبدو أن الجناح البرازيلي لفريق برشلونة رافينيا سيكون بمثابة الصراع الأشرع بين عملاقي الرياض الهلال والنصر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الهلال بصدد تقديم عرض لبرشلونة من أجل الحصول على خدمات رافينيا لمدة 3 مواسم مقابل 65 مليون يورو.
وفي الوقت نفسه قالت صحيفة “سبورت” أن النصر قام بتقديم عرض بالفعل لضم جناح برشلونة مقابل 100 مليون يورو ، وساهم رافينيا مع برشلونة في الموسم المنقضي بـ 23 هدفًا ما بين التسجيل والصناعة. وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر غلق باب القيد وفترة التسجيل للاعبين في دوري روشن السعودي في الثاني من سبتمبر المقبل.