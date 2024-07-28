النصر يواجه بورتو وديًا

يخوض فريق الكرة الأول بنادي النصر ودية جديدة خلال معسكر البرتغال تجمعه بنظيره بورتو اليوم الأحد.
وستنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
وكان النصر قد خسر مباراته الودية الماضية أمام فريق بورتيمونينسي في الوقت القاتل من عمرها بهدف دون رد.
وينطلق مشوار النصر في الموسم الكروي الجديد 2024-2025 بلقاء التعاون في الرابع عشر من أغسطس المقبل بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.
واستعاد النصر خدمات نجمه البرازيلي تاليسكا خلال المباريات الودية، كذلك انضم الكرواتي بروزوفيتش لمعسكر الفريق في البرتغال بعد مشاركته في يورو 2024. وفق “سبورت 24”.
ولا زال البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يلتحق حتى الآن بمعسكر الفريق في البرتغال.