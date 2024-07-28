تأهيل 1059 كادراً وطنياً بالسياحة الساحلية

نفذت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة السياحة، برنامجين لتدريب 1059 متدرباً ومتدربة من الكوادر الوطنية في المنتجعات الساحلية الفاخرة، ووكالات السفر، من ضمنها المشاريع الكبرى في البحر الأحمر مثل: شركة البحر الأحمر الدولية، وكروز السعودية، ونيوم.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ البرنامج الأول داخلياً ضمن برنامج رواد السياحة النسخة الثانية، وذلك في المجالات المرتبطة بخدمات وتجارب العملاء بالإضافة إلى مبادئ السلام، وذلك لتعزيز جودة خدمات السياحة، وتحقيق أفضل الممارسات الدولية في تقديم خدمات سياحة ساحلية فاخرة.
أما المبادرة التدريبية الثانية فتضمنت اختيار نخبة من الكوادر البشرية العاملة في المنتجعات الساحلية الفاخرة، والوكلاء الملاحيين السياحيين المنظمين للرحلات البحرية للمشاركة، وتم تنفيذ برنامج تدريبي نوعي على متن الكروز الأوروبي، معتمد من جامعة بليموث بالشراكة مع ديل كارنجي البريطانية بإشراف جامعة أم القرى، بهدف تزويد المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة في مجال الضيافة والتميز في خدمات الضيوف، وإدارة مختلف العمليات المرتبطة بخدمات الضيافة على متن الكروز. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه المبادرات والبرامج التدريبية إيماناً من وزارة السياحة والهيئة السعودية للبحر الأحمر بتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع السياحي الساحلي، ودورهم الحيوي في جعل ساحل البحر الأحمر في المملكة وجهة سياحية ساحلية رائدة، حيث تستهدف الهيئة توفير أكثر من 210 آلاف وظيفة وتحقيق أكثر من 85 مليار ريال كمساهمة في الناتج المحلي بحلول 2030م.