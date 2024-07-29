مشعبي يتحدث عن صفقات الاتحاد و”الطاقم الثالث”

وجه لوي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد، رسائل قصيرة لجماهير “العميد” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” اليوم الاثنين.
وكتب مشعبي:” سيتوفر طقم التمارين الجديد للبيع خلال أسبوعين إن شاء الله، أما لبقية الأطقم، صراحة طقم المباريات الرسمي الثالث هو الأجمل في نظري، تم تصميمه بواسطة الذكاء الإصطناعي، وسنطلقه في 1 سبتمبر ان شاء الله”.
وأضاف:” أما بالنسبة للصفقات الجديدة، فالاعلان سيكون في حينها، ما قضينا”.
ويستعد الاتحاد في معسكره الثاني بالبرتغال لانطلاق الموسم الكروي الجديد بعد خوض وديتين في المعسكر الأول بإسبانيا أمام التشي واشبيلية، تحت قيادة مديره الفني الجديد لوران بلان. وفق “سبورت 24”.