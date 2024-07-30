القيادة تهنئ رئيس رواندا بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس الرواندي، ولشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.
وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس الرواندي، ولشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس الوزراء في جمهورية إستونيا السيد كريستين ميشال، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وفق “أخبار 24”.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.