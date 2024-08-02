تعاون سعودي – بريطاني لتعزيز سعة المطارات

تعتزم شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية التعاون مع شركة NATS البريطانية، في مجال تعزيز سعة المطارات، وذلك كجزء من استراتيجية شركة خدمات الملاحة الجوية في تهيئة الأجواء السعودية وزيادة الطاقة الاستيعابية لها.
ويأتي ذلك بموجب اتفاقية تعاون بين الشركتين، جرى توقيعها بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.
ومثل جانب الملاحة الجوية السعودية في التوقيع، الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، ومن جانب شركة NATS الرئيس التنفيذي مارتن رولف.
وأكد “الزيد” أن الشركة حريصة على عقد شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية وتوسيع نطاق شراكاتها، للإسهام في تحقيق الرؤية الطموحة 2030 وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران واستيعاب زيادة أعداد المسافرين.
وأضاف أن الشركة تسعى لتحقيق تحدٍّ جديد في رفع الطاقة الاستيعابية لمدارج الطيران؛ تلبيةً لاحتياجات النمو المطرد للحركة الجوية وأعداد المسافرين في مطارات المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه جرى رفع الطاقة الاستيعابية للمدارج بنسبة 46% في العام الماضي، ويجري العمل على الوصول إلى زيادة بنسبة 100% بحلول عام 2030م.