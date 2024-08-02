إعلان الفائزين في انتخابات غرفة الرياض

كشفت الغرفة التجارية في الرياض عن الفائزين في الانتخابات، وذلك بعدما قررت وزارة التجارة استكمالها وإلغاء الأصوات غير النظامية التي حصل عليها المترشحون فيها، وإتاحة التصويت للذين لم يتمكنوا من ذلك 18 يوليو المنقضي.
وفاز في الانتخابات كل من: إبراهيم بن عبدالرحمن محمد بن الشيخ، وتركي بن خالد محمد العجلان، وسلمان بن مسعد سعود العتيبي، وسالم بن علي سعيد العجمي، وعجلان بن سعد محمد العجلان، ومحمد بن عبدالله عبدالعزيز المرشد.
كما ضمت قائمة الفائزين في انتخابات غرفة الرياض: عبدالسلام بن عبدالرحمن ناصر الماجد، وعبدالله بن إبراهيم عبدالله الخريف، ونغيمش بن فهد عبد الهادي العجمي.
وكانت وزارة التجارة أكدت، في وقت سابق، أنه تبين بعد الرجوع إلى التقارير التقنية استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية؛ مما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أنه جرى بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وإصدار العقوبات الرادعة بحقهم؛ وذلك وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
وفق “أخبار 24”.