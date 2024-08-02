“الأوقاف” تنفذ مشاريع تنموية بنصف مليار ريال

وقعت الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تعاون مع شركة سمو المجتمع، لإطلاق مجموعة من المبادرات والمشروعات التنموية الوقفية، بقيمة نصف مليار ريال؛ وذلك بهدف تعظيم شروط الواقفين، والمساهمة في التنمية المستدامة.
وشملت المذكرة التي وقعها محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي مع رئيس مجلس إدارة شركة سمو المجتمع عايض القحطاني، دراسة دعم تأسيس وإطلاق صندوق ذوي القربى الاستثماري الوقفي، ودعم تنفيذ مشاريع تنموية وقفية، وفقًا للاحتياجات التنموية والمجتمعية، بالإضافة إلى دعم بناء وتشغيل جامع ومركز إكرام الموتى بمدينة الدمام، وتوفير الخدمات العامة للفئات الأشد حاجة.
وتأتي المذكرة في إطار حرص الهيئة على تفعيل دور الشراكات التنموية لتطوير قدرات كيانات القطاع الوقفي، والمشاريع التنموية، ودعم الاحتياجات المجتمعية في مختلف المجالات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ بما يسهم في زيادة مساهمة الأوقاف في الناتج المحلي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.