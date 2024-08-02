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رياضة > منيرة الغنام تنضم لفارسات القادسية
02/08/2024   10:19 ص

منيرة الغنام تنضم لفارسات القادسية

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واصلت إدارة نادي القادسية تدعيم صفوف فريق السيدات لكرة القدم بالنادي، وذلك بالتعاقد مع اللاعبة منيرة الغنام صاحبة الـ 17 عاما.

وتجيد الغنام اللعب في مركز الدفاع ، ورغم صغر سنها إلا أنها تتمتع بخبرات كبيرة ، من خلال تمثيل ، المنتخب السعودي تحت 17 عاماً 2023، واللعب في المباراة التي فاز فيها المنتخب السعودي تحت 20 سنة ضد منتخب موريتانيا .وسبق لها تمثيل فريق أكاديمية IMG (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية) 2023-2024 ، واللعب لفريق نادي شعلة الشرقية كهاويه.

وعلى صعيد الإنجازات حققت منيرة المركز الثاني في كأس تامبا مع أكاديمية IMG 2023 ، وتوجت بكأس الولاية مع أكاديمية IMG 2024

وتعتبر صفقة منيرة الغنام الخامسة لسيدات القادسية في الصيف الجاري استعدادا للموسم المقبل، بعد التعاقد مع كل من يارا الفارس، ودلال عبد اللطيف وبيان محمد.، ورهف المنصوري. وفق “سبورت 24”.

من جانبها وصفت منيرة، حماسها بالانضمام لنادي القادسية، وقالت: “أنا متحمسة جدًا للانضمام إلى نادي القادسية. هذه فرصة كبيرة للتطور وتحقيق أهدافي الرياضية. سأبذل كل جهدي لأكون إضافة قوية للفريق وأسهم في تحقيق الانتصارات.”

وتسعى إدارة القادسية لإبرام المزيد من الصفقات من أجل تشكيل فريق قوي والبناء على مكتسبات الموسم الماضي، والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل .

منيرة الغنام تنضم لفارسات القادسية

رياضة
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