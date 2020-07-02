26 متوفى منهم بالرياض.. تعرّف على أماكن وفاة الـ 54 المعلن عنهم اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 1752 حالة وفاة.
وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 26 منهم في الرياض، و9 في مكة المكرمة، و5 في الهفوف، و3 في المبرز، واثنان في بريدة، ومتوفى واحد في كل من جدة وشقراء والمزاحمية ووادي الدواسر والطائف وجازان ومحايل عسير وعنيزة وتبوك.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 3383 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 197608 حالات. وفق “أخبار 24”.