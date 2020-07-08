اطلع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة في المسجد النبوي الشريف.
وتجوّل الربيعة في جميع أرجاء المسجد، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول الجهود التي قامت بها وكالة شؤون المسجد النبوي في تطبيق الاشتراطات الصحية وتحقيق التباعد الاجتماعي.
يُذكر أن وكالة شؤون المسجد اتخذت عددا من الإجراءات لمنع الازدحام، من بينها توزيع عبوات زمزم للمصلين في أماكنهم.
جولة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالمسجد النبوي واطلاعه على الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة.#المسجد_النبوي #كورونا @SaudiMOH pic.twitter.com/cyupsPr9vY
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) July 8, 2020
وفق “أخبار 24”.