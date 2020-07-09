شاهد.. نايف هزازي يعتذر بعد نشره فيديو عن ضريبة القيمة المضافة

اعتذر لاعب العدالة الحالي والاتحاد والنصر والشباب السابق، نايف هزازي، بعد أن نشر مقطع فيديو، اعتبره المغردون أنه يسخر فيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال هزازي في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على “سناب شات”، إن بعض الجهات المعادية تنتظر علينا الذلة وأخذت الموضوع بشكل سلبي تماماً، مبيناً أن الفيديو فهم بشكل خاطئ.
وأضاف أن القرارات التي اتخذتها المملكة ضرورية لحماية اقتصادها، مبيناً أن ما يجب علينا فعله هو الوقوف بجوارها في تطبيق أي قرار أو قانون لدفع البلاء. وفق “أخبار 24”.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو للاعب نايف هزازي وهو يعرض أحد الأشخاص أثناء شراء بعض المنتجات، ويسخر فيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
❤️🇸🇦الإعتذار من شيم الرجال pic.twitter.com/JDMUpi8SVx
— Naif Hazazi (@hazazi16) July 8, 2020