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أخبار الخرج > للحد من التشوه البصري.. #بلدية_الخرج تجهز موقع متكامل لأصحاب المباسط النسائية
09/07/2020   6:21 م

للحد من التشوه البصري.. #بلدية_الخرج تجهز موقع متكامل لأصحاب المباسط النسائية

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وجهت اللجنة المشكلة من محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بخصوص المباسط العشوائية ، الإنذار النهائي للمباسط النسائية على طريق عثمان بن عفان بالانتقال للموقع الحديث ، بعد أن قامت بلدية محافظة الخرج بإنشاء و تجهيز الموقع الواقع في الجهة الشرقية من السوق العام .

وتوزيع المباسط الجديدة وبأبرام عقود معهن ، واعطائهم مهله حتى يوم ٢٣ -١١ -١٤٤١هـ للانتقال للموقع الجديد ،وكذلك الإنذار النهائي الذي يستوجب الإزالة بتاريخ ٢٨ – ١١ -١٤٤١ هـ.

ويأتي ذلك للحد من التشوه البصري الناتج عن المباسط العشوائية والسلامة لمرتادي السوق ،هذا وقد جهزت البلدية موقع متكامل و منظم ،لتوفير سبل الراحة لأصحاب المباسط وزواره بمنظر لائق للمحافظة .

للحد من التشوه البصري.. #بلدية_الخرج تجهز موقع متكامل لأصحاب المباسط النسائية

أخبار الخرج
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