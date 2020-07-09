للحد من التشوه البصري.. #بلدية_الخرج تجهز موقع متكامل لأصحاب المباسط النسائية

وجهت اللجنة المشكلة من محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بخصوص المباسط العشوائية ، الإنذار النهائي للمباسط النسائية على طريق عثمان بن عفان بالانتقال للموقع الحديث ، بعد أن قامت بلدية محافظة الخرج بإنشاء و تجهيز الموقع الواقع في الجهة الشرقية من السوق العام .
وتوزيع المباسط الجديدة وبأبرام عقود معهن ، واعطائهم مهله حتى يوم ٢٣ -١١ -١٤٤١هـ للانتقال للموقع الجديد ،وكذلك الإنذار النهائي الذي يستوجب الإزالة بتاريخ ٢٨ – ١١ -١٤٤١ هـ.
ويأتي ذلك للحد من التشوه البصري الناتج عن المباسط العشوائية والسلامة لمرتادي السوق ،هذا وقد جهزت البلدية موقع متكامل و منظم ،لتوفير سبل الراحة لأصحاب المباسط وزواره بمنظر لائق للمحافظة .