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أخبار الخرج > تحت عنوان “طاح التمر”.. انطلاق سوق تمور الخرج مع بداية شهر ذو الحجة بسوق الخضار المركزي
22/07/2020   12:38 ص

تحت عنوان “طاح التمر”.. انطلاق سوق تمور الخرج مع بداية شهر ذو الحجة بسوق الخضار المركزي

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بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / خالد بن عبدالله الزيد ، يبدأ سوق تمور الخرج والذي ينظمه بلدية محافظة الخرج تحت عنوان ” طاح التمر ” ،مع بداية شهر ذو الحجة في يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٠١ والواقع بسوق الخضار المركزي ، والتي قامت فيه البلدية وممثلة بالإدارات المعنية جاهزيتها بكافة الخدمات في استقبال الزوار والمشاركين بعد فرز وتوزيع الأركان والأسماء المشاركين وفق الآلية المتخذة من قبل المنظمين . إضافة إلى مشاركة من مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الخرج وعدد من الأسر المنتجة للخوصيات والتراثيات .
ويستمر السوق في الحراك لمدة ٦٠ يوماً بأنواع عدة من أجود تمور المحافظة .

الجدير ذكره أن مختبر صحة البيئة سيكون ضمن سوق التمور والذي سيقوم بفحص التمور داخل السوق بشكل يومي ومتابعة المحلات والمباسط من قبل الإدارات المختصة بالبلدية .

تحت عنوان “طاح التمر”.. انطلاق سوق تمور الخرج مع بداية شهر ذو الحجة بسوق الخضار المركزي

أخبار الخرج
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