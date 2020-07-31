الشيخ العقيلي في خطبة عيد الأضحى المسلمون استبشروا ليلة العيد بخروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى

أكد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي في خطبة عيد الأضحى على أن جائحة كورونا قضاء وقدر من رب العالمين وأنه له الحكمة البالغة في جميع أفعاله فهو لا يخلق شراً محضاً ، مؤكدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في لقاءات العيد شاكرًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رعاهما الله في هذه الجائحة ، ذاكرًا أن المسلمين استبشروا ليلة العيد بخروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بعافية وخير والله الحمد .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي في خطبة #عيد_الاضحى المسلمون استبشروا ليلة العيد بخروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى ولله الحمد 1️⃣#عيدنا_عيدين #عيدكم_مبارك pic.twitter.com/DbdBKFzTM5
— الخرج اليوم (@kharjhome1) July 31, 2020