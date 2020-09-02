“يبيعون وهماً ويسببون الضرر”.. الخضيري يرد على مزاعم تنظيف القولون

أكد الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن القولون يُنظف نفسه تلقائياً ولا يحتاج إلى تدخل بشري، مشيراً إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق القولون لجمع الفضلات وإخراجها وهو مليء بالبكتيريا النافعة طبيعياً.
وأوضح الدكتور الخضيري عبر حسابه في “توتير”، أن الذين يدّعون تنظيف القولون إنما يبيعون وهماً وقد يترتب على ذلك حدوث ضرر بالجسم، داعياً إلى تناول الألياف بجميع أنواعها لتجنب الإمساك.
وأشار إلى أن مهيجات القولون تتمثل في التوتر والقلق والفلفل وتناول المعجنات بأنواعها، مبيناً أن أسوأها المقليات والمغّطسة بالسمن والسكر، إضافة إلى عدم وجود خضار وفاكهة وورقيات في الغذاء اليومي. وفق “أخبار 24”.
ونصح الجميع بكثرة شرب الماء، والتقليل من القهوة، وممارسة الرياضة، محذراً من العطش الذي يسبب جفاف الفضلات بالقولون ومن ثم الإمساك.