بالصور.. معرض الماسة للفساتين يفتتح فرعه الرئيسي بالخرج بأسعار تغري زبائنه

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افتتح معرض الماسة للفساتين فرعه الرئيسي بمحافظة الخرج بحي الورود بجوار مشغل دار عهود ، حيث يعرض فساتين خاصة للسهرات وفساتين مناسبات أخرى بأسعار مغرية تجذب الزبائن بهامش ربح بسيط .
يفتح المعرض من الساعة 4:00 عصرا وحتى 10:00 مساء .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج