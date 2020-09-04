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أخبار الخرج > بالصور.. معرض الماسة للفساتين يفتتح فرعه الرئيسي بالخرج بأسعار تغري زبائنه
04/09/2020   7:29 م

بالصور.. معرض الماسة للفساتين يفتتح فرعه الرئيسي بالخرج بأسعار تغري زبائنه

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افتتح معرض الماسة للفساتين فرعه الرئيسي بمحافظة الخرج بحي الورود بجوار مشغل دار عهود ، حيث يعرض فساتين خاصة للسهرات وفساتين مناسبات أخرى بأسعار مغرية تجذب الزبائن بهامش ربح بسيط .

يفتح المعرض من الساعة 4:00 عصرا وحتى 10:00 مساء .

بالصور.. معرض الماسة للفساتين يفتتح فرعه الرئيسي بالخرج بأسعار تغري زبائنه

أخبار الخرج
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