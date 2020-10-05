السفارة الأمريكية بالرياض تعتمد محامية سعودية للدفاع عن رعاياها.. والأخيرة تروي القصة

كشفت المحامية السعودية نورة الوندة التي اعتمدتها السفارة الأمريكية بالرياض كأول محامية سعودية للترافع عن رعاياها، عن طريقة اختيارها وأبرز القضايا التي نجحت فيها.
وقالت نورة الوندة وفقاً لـ “عكاظ”، إنها رشحت قبل ذلك لتولي عدة ملفات لمتهمين في قضايا كبرى، وذلك بعد إتاحة وزارة العدل في عام 2018 للمتهم الذي ليست لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة.
وحول طريقة اعتمادها من السفارة الأمريكية، أوضحت أنها ترافعت سابقاً في قضايا مُقيمين ومواطنين من الجنسية الأمريكية بحضور القنصل الأمريكي، الذي أبدى إعجابه ورضاه عن عملها.