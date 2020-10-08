“صحة الباحة”: تنفي ما تردد حول شراء ذوي مريض مستلزمات طبية لعلاجه

نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، صحة معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن شراء ذوي مريض منوم بمستشفى الملك فهد، لبعض المستلزمات الطبية لعلاج المريض.
وقالت “صحة الباحة” إن ما جرى تداوله غير صحيح إطلاقاً، مبينة أنه لم يطلب من ذوي المريض أي شيء، وأن جميع ما يحتاجه المريض متوفر بالمستشفى وفي مستودعات التموين الطبي التابعة للمديرية.
وأبانت أن المريض يعاني من إصابات ناتجة عن حادِث مروري تسبب له بضرر للحبل الشوكي نتيجة لكسر في فقرات الظهر، مع إصابة بالبطن، وأنه خضع لعملية جراحية عاجلة في البطن أظهرت وجود تمزقات بالأمعاء، تمت معالجتها وفقاً للبروتوكولات الطبية المتبعة.وفق “أخبار 24”.