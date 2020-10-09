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أخبار محلية > بالفيديو.. هل الإقلاع عن التدخين للمدخن القديم لم يعد مفيداً؟ طبيب يجيب
09/10/2020   10:49 م

بالفيديو.. هل الإقلاع عن التدخين للمدخن القديم لم يعد مفيداً؟ طبيب يجيب

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صحح مجلس الصحة الخليجي أحد المفاهيم الخاطئة المتداولة بشأن الإقلاع عن التدخين، بأن الإقلاع عن التدخين لن يكون مفيداً لمن كان مدخناً وأصيب بأضرار التدخين.

وذكر رئيس تعزيز الصحة بمنطقة العاصمة، عادل التركيت، أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، مضيفا أن ترديد مثل هذه المفاهيم الخاطئة يحبط عزيمة الكثير من المدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن هذه العادة السيئة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن التوقف عن التدخين ينعكس بصورة إيجابية على الصحة العامة، وتتحسن الدورة الدموية، وتتحسن معه وظائف الرئة، كما يخفض من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

بالفيديو.. هل الإقلاع عن التدخين للمدخن القديم لم يعد مفيداً؟ طبيب يجيب

أخبار محلية
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