عرّفهم بنفسه أسرار المهنة.. مواطن يتنازل عن محلاته مجاناً لشباب ليحولوها لسوق خضار متكامل في القصيم

تنازل رجل أعمال عن سوق خضار يضم 8 محلات يمتلكه في شارع حيوي ببريدة لأبناء منطقته مجاناً ليصبح جميع العاملين فيه من السعوديين.
وأوضح المواطن سليمان العيدي أنه أراد تطبيق نفس الفكرة التي طبقها عندماً كان صغيراً من خلال هؤلاء الشباب بدلا من بيعهم كجائلين.
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (السبت)، أنه قام بتدريب الشباب على أسرار المهنة وكيفية المنافسة وأصبحوا يشترون المنتجات من المزارع مباشرة بدلاً من التجار. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن العاملين حتى الآن 25، جميعهم من السعوديين، وتخصص كل واحد منهم في بيع منتج معين.
سوق خضار متكامل بأيدي شباب سعودي في القصيم .. القصة كاملة مع أحمد العثمان@Ahm_PR #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/MT3sYeYB6i
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 10, 2020