نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > كورونا يتحور بشكل جديد.. دراسات تكشف عن سلالة شديدة العدوى من الفيروس
13/10/2020   8:17 ص

كورونا يتحور بشكل جديد.. دراسات تكشف عن سلالة شديدة العدوى من الفيروس

+ = -
456

كشفت دراسات متخصصة عن تغيرات واضحة في بنية فيروس كورونا المستجد بشكل عام، مشيرة إلى أن ذلك قد يفسر موجة العدوى الثانية في بعض المناطق حول العالم.

وأكد علماء من جامعة ماجالان في تشيلي تغيرات هيكلية في نتوءات فيروس كورونا المستجد، والتي تميز شكله التاجي، موضحين أن الأبحاث الجارية تهدف لفهم الطفرة المحتملة وتأثيراتها على البشر.

وفي سياق متصل، رصدت دراسات أخرى على مستوى العالم تحوَرا واضحا في شكل الفيروس، موضحة أنه يمكن أن يتطور خلال فترة تواجده بالجسم. وفق “أخبار 24”.

وخلصت دراسات أولية في مدينة هيوستون الأمريكية إلى أن العينات الجديدة توضح وجود سلالة شديدة العدوى من الفيروس التاجي الشهير.

كورونا يتحور بشكل جديد.. دراسات تكشف عن سلالة شديدة العدوى من الفيروس

أخبار محلية, طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116124.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.