أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، عاملاً قيل إنه من الجنسية الباكستانية، وهو يقوم بالتسبيح قبل أن يتوفى، وذلك في قرية الفرع بمحافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وبيّن الفيديو العامل وهو يجلس في المحل التجاري الذي يعمل به ويقوم بالتسبيح وذكر الله، قبل أن يشعر بدوار مفاجئ ليستند على الطاولة التي أمامه، ثم سقط من على الكرسي بعد أن فاضت روحه.
وأشار متداولو المقطع إلى أن العامل يعيش في المملكة منذ 30 عاماً، وحدثت الوفـاة بعد عودته من صلاة الظهر في المسجد، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.
فق “أخبار 24”.