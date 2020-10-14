بالفيديو.. “الزعاق”: نشاهد هذه الأيام جميع نجوم السبع بالفجر.. وهذا معنى “مرخيات القلايد”

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إننا نشاهد خلال هذه الأيام جميع نجوم السبع بالفجر “بنات نعش”، مبيناً أن هذا دليل على دخول موسم الوسم.
وأوضح الزعاق خلال مقطع فيديو برفقة الدكتور عيد اليحيى مقدم برنامج على خطى العرب، أن مرخيات القلايد يختلفون حولها الناس بمختلف ثقافاتهم فمنهم من قال إنها القلادة التي تعلق على عنق الجمل، مبيناً أنها تشمل جمرة القيظ ومرخيات القلايد ومحننة الجمل والمجر.
وأضاف أن السابقين كانوا يقولون إن جاء المجر على المسر شبع الحصيني والجعر، وهنا يقصدون أنهم شبعوا من التمر لأنه موسم التمر.
خلال هذه الأيام :
نشاهد جميع نجوم السبع بالفجر (بنات نعش)
وهذا دليل على دخول الوسم #خالد_الزعاق pic.twitter.com/aO6ztWc4nc
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 13, 2020
وفق “أخبار 24”.