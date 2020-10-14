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أخبار المناطق > “كورونا” يودي بحياة استشاري في مستشفى الملك خالد بنجران
14/10/2020   1:08 م

“كورونا” يودي بحياة استشاري في مستشفى الملك خالد بنجران

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رحل عن عالمنا أمس (الثلاثاء) استشاري الباطنية والجهاز الهضمي وأمراض الكبد بمستشفى الملك خالد بنجران، علي مثنى الزبيدي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

ودشن زملاء الدكتور الزبيدي وسما باسمه على موقع تويتر معلنين وفاته، ومعبرين عن حزنهم لرحيله، كما أشادوا بصفاته وأخلاقه الحميدة ومهاراته في العمل.

الجدير بالذكر أن الزبيدي يعد أحد كوادر وزارة الصحة التي حملت خبرة طبية طويلة، كما كان ضمن الصفوف الأمامية بمديرية الشؤون الصحية بنجران، الذين شاركوا في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وفق “أخبار 24”.

“كورونا” يودي بحياة استشاري في مستشفى الملك خالد بنجران

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