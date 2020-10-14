رئيس شركة المياه: 50% من عملاء السكني فواتيرهم أقل من 50 ريالاً شهرياً

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الموكلي، أن 50% من عملاء الشركة في القطاع السكني فواتيرهم أقل من 50 ريالاً شهرياً.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “بودكاست سقراط”، أن 93% من العملاء فواتيرهم أقل من 500 ريال، ومن تتعدى فواتيرهم ألف ريال 5% فقط.
وأضاف أن بعض المستهلكين يعتقدون أن سعر الماء اليوم بنفس سعره سابقا، ولكن من يستهلك 100 متر مكعب من المياه حاليا سيدفع أكثر مما كان يدفع سابقا.وفق”أخبار 24″.
وأشار إلى أن سعر الماء في السابق كان شبه مجاني، وأن السعر الجديد ساعد الشركة على ضبط الأنظمة من خلال التأكد من القراءات بشكل دقيق ومعالجة التسربات.
وبين أن من يتحدثون عن وصول فواتيرهم إلى 20 ألفا لا يوضحون أنها متراكمة لفترات طويلة وليست استهلاك شهر واحد.