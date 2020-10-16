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أخبار محلية > بالفيديو.. القصر الذي عاش به الأمير الراحل سلطان عندما كان أميرًا للرياض
16/10/2020   7:16 م

بالفيديو.. القصر الذي عاش به الأمير الراحل سلطان عندما كان أميرًا للرياض

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يعد قصر الأمير سلطان بن عبدالعزيز في حي حوطة خالد، واحدًا من أبرز المعالم التراثية والمباني التاريخية في وسط مدينة الرياض.

ووثقت دارة الملك عبدالعزيز بالفيديو شكل ومكونات القصر، الذي بناه الشيخ سعد البراك في منتصف الستينيات من القرن الماضي، ثم انتقلت ملكيته للأمير سلطان –رحمه الله- عندما كان أميرًا للرياض في ذلك الوقت.

وقال الباحث محمد الحوطي إن الأمير سلطان عاش في هذا القصر لمدة عامين، ثم انتقل إلى قصره في حي الفوطة عندما تم الانتهاء من بنائه وتجهيزه. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مساحة القصر تبلغ 600 متر مربع، ويتكون من طابقين، ويحتوي على مجموعة غرف دائرية، ومن الخلف توجد به أماكن للخدمات وغرف للخدَم.

بالفيديو.. القصر الذي عاش به الأمير الراحل سلطان عندما كان أميرًا للرياض

أخبار محلية
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