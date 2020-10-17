“المواصفات”: 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إجراء 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار جهودها لتقنين استهلاك المياه بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات تضمنت، تحديد “معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه”، حيث أقرت تعديل الحد الأقصى وإضافة الحد الأدنى للاستهلاك لبعض المنتجات، كما تضمنت إضافة منتجات منظّمات معدل التدفق للمياه لتمكين المستهلك من ترشيد استهلاك المياه دون استبدال خلاط المياه وتحقيق الوفر في المياه مع الحفاظ على كفاءة أداء المنتج.
وأبانت أن التعديلات تضمنت، إضافة منتجات صناديق الطرد للمراحيض الشرقية، كما اشتملت أيضاً على تعديل الحدود القصوى والدنيا للمنتجات بالإضافة إلى تعديل معدل كفاءة استهلاك المياه للمراحيض ذات التدفق الثنائي، وإضافة معدلات كفاءة الاستهلاك لكل من صناديق الطرد للمراحيض الشرقية ومنظمات معدل التدفق للمياه.
كما اشتملت التعديلات على إضافة مواصفة خاصة بـ “الأدوات الصحية: المواصفات العامة لمنظمات معدل التدفق”، وتحديث رموز التعريفة الجمركية بما يتوافق مع المنصة الإلكترونية للمواصفات السعودية “سابر” والمنصة الإلكترونية للهيئة العامة للجمارك “فسح”.وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.