تم اختيار المبتعث، طالب الدكتوراه بجامعة مانشستر، المهندس محمد ‏العقيل ضمن أفضل 10 باحثين واعدين في مجال الطاقة الكهربائية على ‏مستوى بريطانيا.‏

وأوضح المهندس العقيل وفقًا لقناة “الإخبارية”، أن بحثه الفائز كان حول زيادة الطاقة الاستيعابية ‏لخطوط نقل الكهرباء، دون اللجوء لتغييرات كبيرة في البنية التحتية، إذ تم ‏اختياره ضمن أفضل 10 أبحاث واعدة في مجال الطاقة، بعد رحلة تحكيم ‏ومنافسات دولية.‏

يشار إلى أن العقيل حاصل على جائزة التميز العلمي للملحقية الثقافية ‏بلندن لأربع مرات متتالية، وأحد قادة مشروع إنشاء محطة للطاقة ‏الشمسية بجامعة الملك فيصل، بالإضافة لنشره أكثر من 11 بحثًا في ‏مؤتمرات ومجلات علمية محكمة.

وفق “أخبار 24”.