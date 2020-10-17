تم اختيار المبتعث، طالب الدكتوراه بجامعة مانشستر، المهندس محمد العقيل ضمن أفضل 10 باحثين واعدين في مجال الطاقة الكهربائية على مستوى بريطانيا.
وأوضح المهندس العقيل وفقًا لقناة “الإخبارية”، أن بحثه الفائز كان حول زيادة الطاقة الاستيعابية لخطوط نقل الكهرباء، دون اللجوء لتغييرات كبيرة في البنية التحتية، إذ تم اختياره ضمن أفضل 10 أبحاث واعدة في مجال الطاقة، بعد رحلة تحكيم ومنافسات دولية.
يشار إلى أن العقيل حاصل على جائزة التميز العلمي للملحقية الثقافية بلندن لأربع مرات متتالية، وأحد قادة مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بجامعة الملك فيصل، بالإضافة لنشره أكثر من 11 بحثًا في مؤتمرات ومجلات علمية محكمة.
وفق “أخبار 24”.