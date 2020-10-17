بدأت بلدية وسط الدمام، أخيرًا، تطبيق نوعين من الحاويات الذكية والمخفية، في بادرة لتحسين المشهد البصري، بناء على توجيهات أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير.

وتعمل الحاويات الذكية (Smart containers)، بالطاقة الشمسية، وتأتي بسعة 1700 لتر، مزودة بعدد 2 لوح شمسي يدعم الشحن وبوابات تُفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية، وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثوانٍ، وتم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يومًا في حال عدم تعرضها للشمس. وفق “أخبار 24”.

أما الحاويات المخفية (hidden containers)، فتتميز بكونها تساهم في المحافظة على الصحة العامة، والحد من التلوث البيئي، والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات؛ كونها مخفية تحت الأرض.