بدأت بلدية وسط الدمام، أخيرًا، تطبيق نوعين من الحاويات الذكية والمخفية، في بادرة لتحسين المشهد البصري، بناء على توجيهات أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير.
وتعمل الحاويات الذكية (Smart containers)، بالطاقة الشمسية، وتأتي بسعة 1700 لتر، مزودة بعدد 2 لوح شمسي يدعم الشحن وبوابات تُفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية، وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثوانٍ، وتم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يومًا في حال عدم تعرضها للشمس. وفق “أخبار 24”.
أما الحاويات المخفية (hidden containers)، فتتميز بكونها تساهم في المحافظة على الصحة العامة، والحد من التلوث البيئي، والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات؛ كونها مخفية تحت الأرض.
الحاويات الذكية
(Smart containers )والتي تعمل على الطاقة الشمسية وتأتي بسعة 1700 لتر مزودة بعدد 2 لوائح شمسية تدعم الشحن وبوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثواني وتم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يوم في حال عدم تعرضها للشمس. pic.twitter.com/XRp4SFFnkU
— بلدية وسط الدمام (@CntrDammam_mun) October 14, 2020
آلية الحاويات المخفية ( hidden containers ) والتي تساهم في المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات كونها مخفية تحت الأرض.. pic.twitter.com/vCMNcxiRoM
— بلدية وسط الدمام (@CntrDammam_mun) October 14, 2020