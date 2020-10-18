نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. “النقل” تفتتح جسر مدخل الهفوف الغربي بالأحساء
18/10/2020   6:53 ص

بالفيديو.. “النقل” تفتتح جسر مدخل الهفوف الغربي بالأحساء

+ = -
599

أعلنت وزارة النقل، اليوم (السبت)، افتتاح جسر مدخل الهفوف الغربي بمحافظة الأحساء على طريق الرياض، وذلك ضمن جهودها في خدمة المستفيدين والارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إزالة الجسر القديم وإعادة إنشائه وتوسعته إلى 4 حارات لكل اتجاه، إلى جانب إعادة إنشاء طريق الرياض قبل وبعد الجسر بطول 1290م، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية بمدخل مدينة الهفوف الغربي. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “النقل” تفتتح جسر مدخل الهفوف الغربي بالأحساء

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117048.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.