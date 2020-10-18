بالفيديو.. “النقل” تفتتح جسر مدخل الهفوف الغربي بالأحساء

أعلنت وزارة النقل، اليوم (السبت)، افتتاح جسر مدخل الهفوف الغربي بمحافظة الأحساء على طريق الرياض، وذلك ضمن جهودها في خدمة المستفيدين والارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق.
وأوضحت الوزارة أنه تمت إزالة الجسر القديم وإعادة إنشائه وتوسعته إلى 4 حارات لكل اتجاه، إلى جانب إعادة إنشاء طريق الرياض قبل وبعد الجسر بطول 1290م، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية بمدخل مدينة الهفوف الغربي. وفق “أخبار 24”.
#وزارة_النقل تفتتح جسر مدخل #الهفوف الغربي بمحافظة #الأحساء، وذلك ضمن جهودها في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، والإرتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق. pic.twitter.com/b4AngYxG8o
— وزارة النقل (@SaudiTransport) October 17, 2020