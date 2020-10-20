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اخبار رياضية > مقابل 13 مليون دولار.. النصر يتقدم بعرض رسمي لضم نجم “ريفر بليت”
20/10/2020   8:48 م

مقابل 13 مليون دولار.. النصر يتقدم بعرض رسمي لضم نجم “ريفر بليت”

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تسعى لحسم صفقة نجم فريق ريفر بليت الأرجنتيني، الكولومبي خوان كوينتيرو، لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الحالي.

وأرسلت إدارة النصر، وفقًا لموقع “جول”، عرضًا رسميًا لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، أملًا في التوصل إلى اتفاق سريعًا والتعاقد مع خوان كوينتيرو، مقابل 13 مليون دولار، وأن النادي الأرجنتيني مازال يدرسه، خاصة في ظل وجود عروض أخرى للاعب أبرزها من الصين.

يذكر أن النصر افتتح موسمه الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة أمام الفتح، يوم الأحد الماضي، وسيواجه التعاون في الجولة الثانية مساء الخميس المقبل.

مقابل 13 مليون دولار.. النصر يتقدم بعرض رسمي لضم نجم “ريفر بليت”

اخبار رياضية
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