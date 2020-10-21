شهدت محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير واقعة مؤلمة؛ حيث توفي طفل وأصيب شقيقه أثناء دراستهما عن بعد، بعد سقوط جدار متهالك عليهما في حوش منزلهما كانا يجلسان بجواره.
وأوضح المواطن علي العسيري والد الطفلين، أن طفليه كانا يتابعان دروسهما بالقرب من الحوش؛ بسبب ضعف شبكة الإنترنت داخل المنزل، مشيراً إلى أنه يسكن مع أسرته في بيت حالته خطرة.
وأضاف العسيري وفقاً لـ “سبق”، أن ابنه المتوفى يدعى “أحمد” فيما يدعى طفله المصاب “جميل” وهو يرقد في المستشفى.
وأشار إلى أن وضع شبكة الإنترنت في عدد من قرى رجال ألمع غير جيدة ويعانون من ذلك منذ فترة، وأن الأهالي ناشدوا مراراً تقويتها ليتمكنوا من الاستفادة من المنصات التعليمية.