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أخبار الخرج > بالصور.. الإرشاد الزراعي بالدلم يقيم ورشة عمل بعنوان “الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها”
21/10/2020   8:37 ص

بالصور.. الإرشاد الزراعي بالدلم يقيم ورشة عمل بعنوان “الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها”

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أقامت #القافلة_الزراعية_الإرشادية بالدلم ورشة العمل ميدانية بعنوان الوقاية من سوسة #النخيل الحمراء ومكافحتها بمحافظة #الدلم ضمن فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية .

بالصور.. الإرشاد الزراعي بالدلم يقيم ورشة عمل بعنوان “الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها”

أخبار الخرج
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