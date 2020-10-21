مصادر: “استئناف المدينة” تخفف حكم “الجزائية” في قضية “قاضي الجني”

قالت مصادر إن محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة أصدرت حكماً بتخفيف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قاضي الجني”.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “المدينة”، أن حكم المحكمة قضى بحبس القاضي واثنين من المتهمين الأساسيين في القضية من عام لـ 12 عاماً بدلاً من السجن 20 عاماً، كما حكم على 31 من المتهمين بالسجن مدداً تتفاوت من عام إلى 5 أعوام، فيما تمت تبرئة أحد المتهمين.
وتعود القضية لاتهام قاضٍ باستغلال نفوذه الوظيفي والتزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة مع آخرين، بينهم مسؤول ومهندس كانا يعملان بوزارة النقل، ومحام ورجال أعمال ومعلمون وكتاب ضبط بالمحكمة ورجل أمن، واستمرت القضية في التداول 9 سنوات تعاقب عليها عدة قضاة.