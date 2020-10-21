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أخبار محلية > مصادر: “الداخلية” تعتزم إنشاء 4 مقرات إقليمية جديدة في هذه المناطق
21/10/2020   1:12 م

مصادر: “الداخلية” تعتزم إنشاء 4 مقرات إقليمية جديدة في هذه المناطق

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كشفت مصادر عن عزم وزارة الداخلية إنشاء 4 مقرات إقليمية جديدة للوزارة في أربع مناطق بالمملكة.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن”، أن مشاريع المقرات الجديدة ستكون في (المنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل).

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه، وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع دول الجوار.

مصادر: “الداخلية” تعتزم إنشاء 4 مقرات إقليمية جديدة في هذه المناطق

أخبار محلية
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