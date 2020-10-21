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أخبار محلية > “السديس” يهنئ بن حميد وبندر بليلة بمناسبة تعيينهما عضوين في هيئة كبار العلماء
21/10/2020   1:13 م

“السديس” يهنئ بن حميد وبندر بليلة بمناسبة تعيينهما عضوين في هيئة كبار العلماء

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أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموافقة المقام السامي الكريمة على اختيار معالي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد وفضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة عضوين من الحرمين الشريفين في هيئة كبار العلماء.

وقال معاليه: جاءت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لتؤكد حرص القيادة الرشيدة -رعاها الله-، ودعمها لرسالة الحرمين الشريفين العالمية.

وقدم معالي الرئيس العام التهنئة لمعالي الدكتور صالح بن حميد ومعالي الدكتور بندر بليلة التهنئة بالثقة الكريمة، وتعيينهم أعضاء في هيئة كبار العلماء. وفق “أخبار 24”.

وختم معالي الشيخ السديس حديثه بالدعاء للمولى -جل شأنه- أن يجزي قيادتنا الرشيدة خير الجزاء؛ نظير ما تقدمه للعلم والعلماء ودعم رسالتهم السامية المتأصلة من سنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في عون علماء هذه الأمة.

“السديس” يهنئ بن حميد وبندر بليلة بمناسبة تعيينهما عضوين في هيئة كبار العلماء

أخبار محلية
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