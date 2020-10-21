دراسة: “الروبوتات” ستقضي على 85 مليون وظيفة خلال 5 سنوات

توقعت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تقضي “الروبوتات” على 85 مليون وظيفة خلال 5 سنوات، في الشركات متوسطة وكبيرة الحجم.
ولفتت الدراسة إلى أن جائحة “كورونا” ستسرع من التغيرات في مستقبل مكان العمل.
وتوصلت الدراسة التي بُنيت على مسح شمل ما يقرب من 300 شركة عالمية، إلى أن المديرين التنفيذيين في 4 من كل 5 شركات يسرعون خطط رقمنة العمل، ويطبقون تقنيات جديدة.
وأوضحت الدراسة أن العمال الذين سيحتفظون بأدوارهم في السنوات الخمس القادمة سيتعين على نصفهم تعلم مهارات جديدة، وأنه بحلول عام 2025 سيقسم أصحاب العمل أعمالهم بالتساوي بين البشر والآلات. وفق “أخبار 24”.
وقال المنتدى -ومقره جنيف- إن النبأ السار هو أن أكثر من 97 مليون وظيفة ستنشأ في اقتصاد الرعاية في الصناعات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى، لافتا إلى أن الطلب سيزداد على العمال الذين يستطيعون شغل الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الصديق للبيئة، ووظائف البيانات المتطورة والذكاء الاصطناعي، وأدوار جديدة في الهندسة والحوسبة السحابية وتطوير المنتج.