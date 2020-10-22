“النيران كانت تقفز”.. صاحب أقرب منزل لحريق تنومة يروي تفاصيل الساعات الأولى من الحادث

روى صاحب أقرب منزل للحريق، الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة، تفاصيل عن بداية وقوع الحادث، موضحا أن الحريق بدأ قرب الساعة الخامسة من مساء أمس (الأربعاء).
وقال، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، إن بعض معارفه تواصلوا معه هاتفيًاً لتحذيره من وجود حريق خلف الجبل، مشيراً إلى أنه أخذ يراقب الوضع لمدة ساعة.
وتابع بأن الحريق ظهر بعد ذلك على رأس الجبل بحلول المغرب، واتسعت رقعته بسبب الرياح، مؤكداً أن النيران كانت تقفز لمسافات متباعدة من جبل لجبل ومن مكان لمكان.
وأضاف أن فرق الدفاع المدني سارعوا بالتواجد في الشارع العام، وطلبوا منه إخلاء المنزل، كما وجهوا فرقًا لإطفاء النيران القريبة من منزله. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه من خلال مشاهدته للحادث لم يقف على أي إصابات بشرية جراء الحادث، وأن الأضرار كانت بيئية، متمثلة في احتراق العديد من الأشجار والنباتات.
الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير أنشأت قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة، بمشاركة محافظة النماص، وذلك من أجل مدّ بلديات المنطقة بآليات دعم، كما وجهت بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة وذلك للمساعدة في إخماد الحريق.
فيديو | صاحب أقرب منزل من #حريق_تنومة يتحدث إلى #الإخبارية pic.twitter.com/2qhBANIrtK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2020