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أخبار محلية > “النقل”: معالجة 79% من “النقاط السوداء” على الطرق
23/10/2020   10:29 ص

“النقل”: معالجة 79% من “النقاط السوداء” على الطرق

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كشفت وزارة النقل عن معالجة عدد من “النقاط السوداء” التي تتكرر فيها الحوادث المرورية، وذلك بعد تحديد المشكلة وتحليل أسبابها ووضع التوصيات اللازمة لمعالجتها من قبل المختصين.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة، ناصر الراشد، أن الوزارة عالجت في العام الماضي نحو 97 نقطة من أصل 123 نقطة، لتصل نسبة المعالجة إلى 79%.

وأضاف أن الوزارة عالجت 26 نقطة منها من خلال وضع اللوحات الإرشادية وأعمال الدهانات وغيرها من الأعمال لحين استكمالها، مشيراً وفقا لصحيفة “الوطن” إلى أن النقاط السوداء هي المواقع التي يتكرر فيها وقوع الحوادث بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ أعمالها وفق أعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وتعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين.

“النقل”: معالجة 79% من “النقاط السوداء” على الطرق

أخبار محلية
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