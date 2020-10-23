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أخبار محلية > “القيادة” تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده
23/10/2020   10:31 ص

“القيادة” تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة لفخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.

“القيادة” تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده

أخبار محلية
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