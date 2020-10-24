بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتفاعل مع حالة مواطن كفيف يعمل في التحطيب وقطع الأشجار

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مع حالة إنسانية جرى تداولها عبر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وطلب التواصل معه لمساعدته.
وكان الناشط المهتم بقضايا المكفوفين خالد المشيقح، نشر مقطع فيديو لمواطن يدعى “محمد عسيري” من قاطني الدمام، مبيناً أنه يعيش في منزل بالإيجار، ويعمل في “التحطيب” وتقطيع الأشجار، رغم كونه كفيفًا، وليس لديه سائق خاص لإيصاله لوجهاته المختلفة. وفق “أخبار 24”.
ونشر المشيقح خلال الفيديو أمس (الجمعة)، رقم الهاتف الخاص بعسيري، داعيًا فاعلي الخير للتواصل معه ومساعدته، لافتًا إلى أن لديه طفلًا يعاني مرض الفشل الكلوي، فيما قام تركي آل الشيخ بإعادة نشر الفيديو طالباً من متابعيه مساعدته في الوصول إليه.
لوسمحتو ابي اتواصل معه مين يدلني عليه🙏🏻❤️🇸🇦 pic.twitter.com/2OD869ZSCL
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 24, 2020